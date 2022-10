I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Deux groupes s’affrontent dans le secteur sur fond de conflit terrien. L’un est li? ? un homme d’affaires, grand propri?taire terrien, Monsanto Petit dit Toto et l’autre est emmen? par Ti Makak, un jeune n? dans le quartier de Laboule 12, immense territoire qui relie Port-au-Prince, Carrefour, Carrefour-Feuilles et les hauteurs de P?tion-Ville.

Tous les points fixes et commissariat de police dans la zone ont ?t? attaqu?s ces derniers mois et la Police Nationale d’Ha?ti a d?sert? la zone depuis plusieurs semaines apr?s plusieurs d?faites sur le terrain.

Laboule 12, quartier ais? de P?tion-Ville, est le th??tre de crimes violents, de tuerie et d’enl?vements depuis plusieurs mois. Cette zone est contr?l?e par le gang dirig? par Carlo Petit-Homme, alias Ti Makak. Le gang affronte r?guli?rement la police et les hommes de Mosanto Petit dit Toto, dans la m?me zone.

