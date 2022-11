I Like This

« Génocide, écocide, crimes contre l’humanité… », pouvait-on lire sur les pancartes des manifestants. • PHOTO J.P.

Les juges du tribunal correctionnel de Fort-de-France ont décidé, hier, de renvoyer le procès des « 7 d’Océanis » au 5 avril 2023. Il s’agit du troisième renvoi. En amont, l’audience a été momentanément suspendue à la suite d’un incident avec une personne présente dans la salle.

Comme le veut la procédure, le procès des « 7

d’Océanis » est revenu hier devant le tribunal correctionnel

de Fort-de-France. Pour rappel, les 7 militants

anti-chlordécone sont poursuivis pour violences aggravées en

réunion sur des gendarmes, participation à un attroupement et

dégradations. Ces événements se sont produits le 23 novembre 2019

lors du blocage du centre commercial Océanis au Robert, appartenant

au Groupe Bernard Hayot, que les militants jugent responsable de

l’empoisonnement de la Martinique au chlordécone. Le 13 janvier

2020, la première audition de cette affaire avait été renvoyée une

première fois en raison de heurts à l’extérieur du tribunal. Des

affrontements avaient eu lieu entre manifestants et forces de

l’ordre : gaz lacrymogène, palettes et poubelles incendiées… Les

heurts avaient duré toute la nuit. Puis l’audience du 3 juin 2020

avait été annulée. Et hier matin, le procès a été renvoyé, une

troisième fois, par les juges, au 5 avril 2023. La présidente du

tribunal a également annoncé que toutes les parties doivent accéder

à toutes les pièces du dossier.

Un nouveau renvoi pour avoir accès à toutes

les pièces