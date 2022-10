I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

ATHLÉTISME. trophée Lambi d’or – Kous Fanm – 9e édition

Après une année d’interruption, la course féminine ” Trophée le Lambi d’or ” était de retour, dimanche matin, sur les routes de la capitale.

Depuis la 7e édition, un parcours de 5 kilomètres et un autre de 10 kilomètres sont proposés. Comme lors de la 8e édition (4 octobre 2020), Yashima Lamotte a remporté la course la plus prisée, celle de 5 kilomètres, tandis qu’Amagonia Fernandez De Lezea dominait l’épreuve des 10 kilomètres.

Tout a commencé par une minute de silence en mémoire de Joseph Angèle, récemment décédé, ancien président de l’association caritative ” Allo héberge moi “, organisatrice de la…