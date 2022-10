I Like This

Elle a été l’une des figures des luttes ouvrières du monde agricole. Berthe Lebielle, habitante de Basse-Pointe depuis de nombreuses années, s’est éteinte ce mardi 25 octobre, à l’âge de 99 ans.

C’est une figure marquante du syndicalisme agricole dans le nord de l’île. Berthe Lebielle, qui résidait à Basse-Pointe depuis de nombreuses années, est décédée ce mardi matin (25 octobre).

Elle a été la première femme à siéger à la commission exécutive de la CGT en 1957. Elle fut aussi l’une des premières femmes conseillère municipale et a accompagné, en politique, les grands noms du Parti communiste, comme Victor Lamon ou George Gratiant.

Berthe Lebielle

• Marie-Albert Achaume archives

« J’ai tracé le chemin pour l’avenir », nous confiait-elle, dans la rubrique Grands Témoins que France-Antilles lui a consacrée le mardi 3 mars 2015.

A l’évocation de son nom, on pointe du doigt l’histoire de l’organisation de la classe ouvrière de Basse-Pointe et, au-delà, la défense des travailleurs de la Martinique. La maison de cette femme de terroir était le siège de la cellule du parti communiste et de la CGT. Toutes les décisions s’y prenaient. C’est de là aussi que partaient les convocations pour des meetings.

Rêve d’autonomie

« Exclue des exploitations agricoles en raison du fondement de sa lutte, elle fut suspectée, interrogée, menacée, lors de la bataille des Gros ventes et des ” 16 de Basse-Pointe ” », lui rend hommage la mairie de Basse-Pointe.

Parmi ses nombreux combats, elle envisageait un avenir du pays qui repose sur l’instruction des enfants. En cela, elle s’est notamment retrouvée à l’Union des Femmes, aux côtés de Solange Fitt-Duval.

Elle nourrissait, jusqu’à ses derniers jours, un rêve d’autonomie pour la Martinique, ainsi qu’elle nous le confiait en 2015. À titre personnel, son autre rêve était de voir sa descendance autour d’elle. Mère, grand-mère et arrière-grand-mère, elle a pu, sur ce point, partir l’esprit apaisée.