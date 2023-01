I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Saint-François

Léon Mistoco, président du club Kahouane, Georges-Henri Guiougou, président du club Kaladja, Dr Janmari Flower, conférencier et Annick Ramassamy, présidente du Kiwanis Nord Grande-Terre. • J.C.

Le président et membres du Kiwanis Club Kahouane Sud-Est Grande-Terre et la présidente du Kiwanis Nord-Basse-Terre, ont organisé une conférence sur la contrainte carbone à la Rotonde des Arts.

Cette conférence intitulée : « Latè en

boulvès, l’archipel face à la triple contrainte carbone (énergie,

biosphère, climat) », est une prise de conscience pour tous

les citoyens conscients et actifs. Depuis trois décennies environ,

on parle de gaz à effets de serre, réchauffement climatique, trou

dans la couche d’ozone et depuis 2008, de réfugiés climatiques avec

un chiffre effarant de 21 millions de personnes concernées. à ce

jour, toutes les régions côtières…