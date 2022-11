The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Handball. Trophée des champions – 13e édition

L’Arsenal a remporté son 5e trophée des champions

dans sa version initiale. • EJJ

L’Arsenal chez les dames et l’USC Citron chez les hommes, comme en 2019, se sont adjugés, samedi soir au palais des sports Cédric-Sorhaindo de Trinité, la 13e édition du Trophée des champions dans sa version initiale (champion contre vainqueur de la coupe) en battant respectivement l’Entente MEG et le FR Roches Carrées. Un 5e trophée pour les Robertines et un 2e pour les Foyalais dans cette épreuve.