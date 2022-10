I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Trois-Îlets

La première édition du salon Woman Queen se tiendra ce samedi au restaurant Créole Avenue 3i, à l’anse Mitan. Objectif de cet événement, organisé à l’occasion d’Octobre rose : mettre en valeur les créations artisanales de femmes martiniquaises.

Les amateurs – et surtout les amatrices – d’artisanat local auront de quoi faire ce week-end, notamment du côté des Trois-Îlets. Le restaurant Créole Avenue 3i, situé à l’anse Mitan, accueillera ce samedi la première édition du salon Woman Queen. Cet événement, organisé par William Marie-Sainte, le gérant de l’établissement, s’inscrit dans le cadre d’Octobre rose et met à l’honneur les femmes et leurs créations. « Ce salon a pour objectif de mettre en valeur les femmes…