Déjà chauffée à blanc en fin de semaine dernière, l’Assemblée a entamé lundi soir l’examen d’une proposition de loi anti-squats, qui pourrait être adoptée avec les voix LR et RN malgré l’opposition de la gauche et des associations, qui craignent une explosion des expulsions.

L’initiateur du texte, le macroniste Guillaume Kasbarian, a insisté à l’ouverture des débats sur les “petits propriétaires qui ne roulent pas sur l’or” et se retrouvent “victimes de squats”.

Porté par les groupes Renaissance et Horizons (majorité présidentielle), le texte propose de tripler les sanctions encourues par les squatteurs jusqu’à 3 ans de prison et 45.000 euros d’amende, et d’accélérer les procédures d’expulsion.

Dans une ambiance électrique, l’insoumis François Piquemal a défendu en vain une motion de rejet en s’indignant d’une “attaque sans précédent à l’encontre des droits et de la protection des locataires”, par la “criminalisation de tous les mal-logés”.

Le député LFI Sébastien Delogu a raconté sa propre histoire “d’expulsion” en 2012, son “couple détruit” et son “parcours du combattant”.

Député d’Eure-et-Loir, Guillaume Kasbarian avait déjà fait voter en 2020 des dispositions contre les squats via un projet de loi, en partie censurées par le Conseil constitutionnel.

Sa proposition prévoit aussi d’alourdir les sanctions pour ceux qui se font passer pour un propriétaire dans le but de louer un bien.

Elle précise que le délit d’introduction dans le domicile concerne également les résidences secondaires, et étend la procédure d’expulsion express, sans recours à un juge, aux logements vacants, vides de meubles.

Le texte réduit la durée de la procédure judiciaire, et prévoit que certains délais pouvant être accordés par un juge ne soient désormais envisageables que si le locataire en fait lui-même la demande. “Une atteinte manifeste à l’office du juge de l’expulsion” pour la gauche, qui craint un manque de recours des locataires.

La proposition de loi veut aussi conforter les bailleurs face aux impayés, prévoyant là encore de raccourcir des délais procéduraux.

“Arnaqueurs”

En l’absence de majorité absolue, le camp présidentiel devrait se tourner vers sa droite. “Ca fait bien longtemps qu’on fait des propositions allant dans ce sens”, souligne la députée Annie Genevard (LR). En commission, elle a fait adopter l’assimilation du “squat à un vol”, une disposition “essentielle” qu’elle espère étendre aux occupations de locaux à usage économique.

Sous les protestations, le RN Jean-Philippe Tanguy a lancé que le texte de Guillaume Kasbarian “s’inspirait largement” d’une proposition de Marine Le Pen.

Quant au gouvernement, s’il a apporté son soutien, il a prudemment demandé un “équilibre” et pourrait peser en séance.

“L’assimilation entre un squatteur et un locataire mauvais payeur n’a pas lieu d’être”, a ainsi insisté le ministre du Logement Olivier Klein.

Son collègue Garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti a largement défendu le texte, tout en étant “un peu plus réservé” quant aux “difficultés constitutionnelles” de l’article 2 qui étend la notion de domiciles à ceux vides de meubles.

Et il a appelé à retirer l’ajout de LR associant “squat et vol” pour ne pas créer une “présomption de culpabilité, avec un risque constitutionnel extrêmement important”.

Les députés Insoumis, PS, communistes et écologistes sont vent debout contre le texte, même si certains élus ultramarins de gauche soutiennent des amendements pour des mesures fortes en Outre-mer.

Le socialiste Gérard Leseul a dénoncé un “grave recul du droit au logement” dans cette loi, “ni moralement ni politiquement acceptable”.

Ce “n’est pas contre les petits locataires en galère passagère” mais “pour combattre des arnaqueurs patentés”, a répondu Paul Midy (Renaissance).

Le ministère du Logement avait estimé en 2021 que “le squat n’est pas un phénomène massif en France”.

L’association Droit au Logement (DAL) a déployé des banderoles près de l’Assemblée lundi – “se loger n’est pas un crime” .

“On se trompe de cible. La France compte 4 millions de mal-logés, c’est la crise du logement qu’il faut venir combattre, pas ses victimes”, dénonce auprès de l’AFP Francis Vernede, directeur de la Fondation Abbé Pierre en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Attac condamne une loi qui “criminalise les précaires”.

La FNAIM, qui représente les professionnels de l’immobilier, salue en revanche une “amorce de rééquilibrage des droits”.

Les débats devraient durer jusqu’en milieu de semaine.

