The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

J.S.

Assemblée nationale • PHOTO DR

La proposition de loi sur la réintégration des soignants non-vaccinés a été rejetée en Commission des affaires sociales. Elle sera tout de même à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, le jeudi 24 novembre prochain.

Cette semaine, les députés réunis en Commission des affaires sociales ont rejeté la proposition de loi visant à « réintégrer le personnel des établissements de santé et de secours non-vacciné ». Les députés du groupe Renaissance, soutien du gouvernement, ont voté contre le premier article de la proposition de loi. Le positionnement de ces élus est fidèle aux choix répétés et explicites du ministre de la Santé, François Braun : le gouvernement estime qu’il s’agit d’un problème « qui ne concerne qu’une minorité » et ne doit pas focaliser les débats sur la situation de l’hôpital.

Une proposition pas tout à fait abandonnée

Déposée par le groupe d’opposition de gauche, La France Insoumise (LFI) et co-signée par de nombreux élus ultramarins, antillais et guyanais, cette proposition de loi prévoit « un protocole sanitaire renforcé » pour le personnel non-vacciné. Le texte souligne, dans son exposé des motifs, que « la situation est particulièrement dramatique dans les Outre mer. »

Malgré son rejet en commission, le texte sera tout de même à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, le jeudi 24 novembre prochain, lors de la journée réservée aux propositions du groupe LFI. Il est toutefois important de noter que cette proposition de loi est la cinquième du groupe et que l’examen des textes est limité de 9h à minuit. Les autres textes soumis à l’examen des députés – et notamment une proposition de loi sur la protection animale qui prévoit d’interdire les corridas – mais concerne aussi potentiellement les combats de coq – risquent fort de monopoliser les débats.