The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Brigitte Laxalt

[email protected]

Le détenu aurait mis fin à ses jours, dans sa cellule, samedi. • ARCHIVES FRANCE-ANTILLES

L’homme de 41 ans, accusé d’avoir tué sa mère à coups de poing le 8 novembre dernier, aurait mis fin à ses jours, samedi, dans sa cellule.

Présenté au parquet le 10 novembre dernier, le

quadragénaire avait été mis en examen pour meurtre par ascendant et

placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Ducos. Les

faits survenus deux jours plus tôt, avaient profondément ému et

choqué la Martinique. Une femme de 69 ans avait été retrouvée morte

à son domicile du lotissement Les Filaos à Ducos. Les premières

constatations médicales avaient permis de déceler de nombreuses

traces de coups sur son corps. L’enquête ouverte par la

compagnie…