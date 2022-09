I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Bois, ciment, acier, tuyauterie… les acteurs du secteur de la construction sont unanimes : le coût des matériaux a fortement augmenté ces derniers mois. Une poussée inflationniste qui contraint les entrepreneurs du bâtiment à « rogner les marges » et qui se répercute sur leurs clients, notamment sur les collectivités, qui subissent de plein fouet l’envolée des coûts du BTP.

À la sortie des magasins de bricolage et de matériaux de construction qui se succèdent à la zone industrielle de Champigny, à Ducos, les clients font le même constat : les prix ne cessent d’augmenter depuis plusieurs mois. « Les prix ont évolué. Dans le temps, on ne payait pas ces prix-là. La botte a coûté plus de 40 euros », grimace Sylvère, un retraité originaire de Rivière-Pilote, en plaçant dans son utilitaire la botte de lambris qu’il vient d’acheter pour réaliser…