The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Omnisports. La nuit des champions – 31e édition

Mathurin Mayoulika

La nageuse Jade Béring (SN 2000) est la meilleure sportive féminine individuelle en moins de 16 ans. • MM.

Le champion du monde supermotard dans la catégorie rookie a été le favori du jury du Comité territorial olympique et sportif, vendredi soir au Grand Carbet du Parc Floral. Il succède à Mélanie De Jesus Dos Santos, élue en 2019.

La nuit des champions a retrouvé son format

habituel, à savoir désigner le champion des champions. A cause des

perturbations liées au Covid-19, l’édition 2021 avait été consacrée

aux bénévoles. Cette année, la manifestation organisée par le

Comité territorial olympique et sportif a donc repris son

cours, aidée par la baisse des cas de contamination, la disparition

des mesures restrictives et surtout la reprise de l’ensemble des

activités sportives. Le jury, composé…