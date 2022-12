I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le gouvernement Trudeau enverra bient?t plus de v?hicules blind?s en Ha?ti et imposera de nouvelles sanctions contre des individus, a annonc? l’ambassadeur canadien ? l’ONU Bob Rea. Monsieur Rae en a fait l’annonce au cours d’une entrevue ? CBC News autour de la situation en Ha?ti. M. Rae a ?voqu? les efforts de son pays visant ? r?soudre la crise s?curitaire lors de cet entretien. Au cours de cette entrevue, Bob Rae n’a pas pr?cis? s’il parlait des blind?s command?s par l’Etat ha?tien ou non.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.