I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Voile

Rédaction web

Les skippers sont désormais fixés sur la date de départ de la course. • CRÉDIT PHOTO : ROUTE DU RHUM

Le coup d’envoi de la 12e édition de la Route du Rhum devait initialement être donné de dimanche. Reporté en raison des conditions météorologiques, le départ se fera finalement ce mercredi avec une météo qui s’annonce plus favorable.

Les 138 skippers de La Route du Rhum – Destination

Guadeloupe sont désormais fixés et peuvent se projeter sur un

nouveau départ. Ce dimanche, lors d’un point presse organisé à 10 h

à Saint-Malo, l’organisateur OC Sport Pen Duick et le directeur de

course, Francis Le Goff