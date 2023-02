I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Basket – Senoirs masculins – 17e journée

L’équipe New Star a lâché prise dans les derniers instants de la partie. • HENRY TROBOR

Battus lors du match aller, les Gosiériens avaient à cœur de montrer leurs capacités lors du match retour, jeudi soir. Ils ont mieux fini la rencontre et l’emportent grâce à leur envie décuplée.

C’était un match tendu, serré mais il ne pouvait y

avoir qu’un vainqueur. Et la décision s’est faite dans les

dernières minutes de la partie. Car jusque là, Gosiériens et

Pointois se neutralisaient au tableau d’affichage, scellant leur

écart de quelques unités seulement. « Le match était très

serré, analysait Daniel Brosseau, capitaine du New-star. Les deux

équipes en voulaient, mais le GGB peut-être un peu plus que nous

qui avons pris trop de temps à vraiment rentrer dans le match. À

courir après le score pendant…