<>, a tweet? Luis Almagro, vingt-quatre heures apr?s l’appel ? l’aide du Premier ministre Ariel Henry ? la communaut? internationale.

Alors que la situation continue de se d?grader sur le terrain apr?s le troisi?me message ? la nation du premier ministre Ariel Henry prononc? mercredi soir, le secr?taire g?n?ral de l’OEA, Luis Almagro, lors d’une r?union sur Ha?ti ? laquelle ont pris part le chancelier Ha?tien, Jean Victor G?n?us, le secr?taire d’Etat am?ricain, Antony Blinken, la cheffe de la diplomatie canadienne, M?lanie Joly, a indiqu? qu’Ha?ti doit demander un soutien urgent ? la communaut? internationale pour l’aider ? r?soudre la crise et ? d?terminer les caract?ristiques de cette force de s?curit? internationale, jeudi 6 octobre 2022.

Dans son discours de la veille, le premier ministre contest? avait demand? l’aide de la communaut? internationale, au cours de l’Assembl?e g?n?rale de l’Organisation des Etats am?ricains, le gouvernement Henry est somm? d’?noncer clairement ses besoins.

Le Premier ministre Henry n’avait pas sp?cifi? la nature de l’aide attendue de la part de la communaut? internationale pour sauver des vies en Ha?ti. La demande formelle d’aide militaire a ?t? prise par le gouvernement ha?tien ce jeudi, a appris Le Nouvelliste de sources g?n?ralement bien inform?es.

<>, a tweet? Ned Price, le porte-parole du d?partement d’Etat am?ricain, un peu plus tard dans la soir?e de jeudi.

<>, a tweet? de son c?t? l’ambassadeur d’Ha?ti ? Washington, Edmond Bocchit, pr?sent ? la 52e r?union de l’assembl?e g?n?rale de l’OEA au P?rou.

Fin septembre, le chancelier ha?tien,Jean Victor G?n?us, ? une r?union du Conseil de s?curit?, avait indiqu? que la situation en Ha?ti ?tait globalement sous contr?le.

Ce jeudi, entre sc?nes de pillage aux Cayes, saccage et incendie du bureau des grands contribuables de la DGI, ? Juv?nat (Port-au-Prince) et annonce que les manifestants aux Gona?ves ne seront plus pacifiques, il y a eu un nouveau message du chef du G-9 (un regroupement de gangs), Jimmy Ch?rizier, en face du terminal p?trolier de Varreux. Il soutient que le terminal reste ferm? et a appel? ? la d?mission du chef du gouvernement, Ariel Henry.

Ce nouveau message et le blocage continue du terminal o? sont stock?s plus de 70% des produits p?troliers disponibles en Ha?ti est un pied de nez ? l’appel lanc? par la grande majorit? des missions diplomatiques pr?sentes en Ha?ti pour l’?tablissement d’un couloir humanitaire alors que les cas de chol?ra se multiplient.

Par rapport ? l’?vocation d’une intervention de forces militaires internationales pour aider ? r?soudre la crise s?curitaire, les avis sont partag?s. Il y a ceux qui disent non et d’autres qui soutiennent cette id?e afin de mettre hors d’?tat de nuire les gangs qui s?ment la terreur ? Port-au-Prince et dans certaines villes de province.