The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Alors que débute ce samedi Octobre rose, le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein, France-Antilles a recueilli les témoignages de femmes touchées par la maladie qui, après plusieurs mois d’arrêt pour suivre des soins, sont retournées travailler. Un retour à l’emploi synonyme d’appréhensions, de communication avec son employeur mais aussi d’acceptation de son « nouveau corps ».

«On n’a plus du tout la même performance qu’avant ». Les premiers mots de Nicole Lenelogue résonnent à l’autre bout du fil alors que nous ne lui avons encore posé aucune question. « A cause des chimiothérapies, j’ai beaucoup de pertes de mémoire. Aujourd’hui, je vis en permanence avec des post-it », ajoute-t-elle, en complément de son propos introductif. Cette Joséphine de 54 ans a repris le travail il y a pile un an, en octobre 2021, après avoir été en arrêt pendant…