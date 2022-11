The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

FOOTBALL. RéGIONAL 1 – Groupe A – 7e journée

Angélo Romélus (à droite) et l’US Diamantinoise se sont

montrés plus efficaces que le Golden Star de Anthony Nino. • MM

Le onze joséphin en est à sa sixième victoire en autant de rencontres, tractant dans son sillage l’US Diamantinois, l’Aiglon et le CS Case-Pilote. Le Good Luck a mis à profit le derby foyalais pour remporter sa première victoire aux dépens du CO Trénelle, auteur de son premier but en championnat.