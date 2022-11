I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Plusieurs milliers de personnes ont à nouveau arpenté les rues de Pointe-à-Pitre ce matin, samedi 5 novembre à l’appel du Lyannaj Kont Pwofitasyon.

Le rendez-vous avait été donné à 8h30 devant le CHU de Pointe-à-Pitre. C’est sous la haute surveillance des services de police et de gendarmerie que les manifestants ont a exprimé leur soutien aux revendications.

La réintégration des suspendus étudiants, salariés et libéraux reste toujours la première revendication depuis plus d’une année. C’est au 31 décembre 2021 que des centaines de salariés ont été suspendus suite à leur refus de se conformer à l’obligation vaccinale contre la Covid 19 imposée à leur corps de métier. De nombreux motifs sont évoqués comme la crainte d’effets secondaires, la contrainte jugée abusive et un vaccin décrit comme expérimental voire inefficace. Ces motifs sont à mettre en relation avec une crise de plus, celle de la confiance. Les tâtonnements réalisés dans le cadre de la résolution de la crise sanitaire et les contradictions qui en sont nées ont définitivement éteint la foi de certains guadeloupéens en les autorités.

Les plans de départ exceptionnel de type ruptures conventionnelles, les plans de reconversion et départs anticipés à la retraite ont été refusés.

La population doit faire face à la flambée des prix : En juin 2022, en Guadeloupe, les prix à la consommation avaient augmenté de 1% sur un mois et de 5% sur une année selon l’indice des prix de l’INSEE. Chèque énergie, aides financières exceptionnelles aux allocataires, boucliers prix, les mesures mises en place sont jugées insuffisantes par le collectif : Comme en 2009, le Lyannaj kont pwofitasyon réclame une augmentation des salaires et des minimas sociaux qui permettra de faire face durablement à la vie qui est, même hors crises, toujours plus chère en Guadeloupe. Cette motion est couplée à la demande d’une baisse des prix des produits de première nécessité et pétroliers.

En troisième proposition, le groupe exige de l’eau potable et buvable dans les robinets. Depuis la tempête Fiona, des arrêtés ont été émis par plusieurs municipalités afin de suspendre la consommation de l’eau des robinets qui ne se trouvait plus dans la référence de qualité. Des secteurs, comme celui de Saint-François, continuent de souffrir d’interruptions de la distribution de l’eau pendant des jours successifs voire des semaines.

Le collectif réclame de plus :

– La satisfaction des revendications des sinistrés du cyclone FIONA.

– De “vrais emplois correctement rémunérés”

– Des moyens humains et matériels dans tous les services publics,

– Un système de transport performant,

– L’ouverture des négociations collectives dans toutes les branches professionnelles et le maintien des accords de branche et des conventions collectives font aussi partie des revendications.

Une manifestation sous haute surveillance devant le Mémorial Acte

• dr

Lyannaj kont pwofitasyon sanmdi 5 novanm

• dr

Les slogans ont été proclamés à la Marina

• dr