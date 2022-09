The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

En 1937, le lycée Schœlcher accueillait ses premiers élèves externes, en attendant les internes à la rentrée de 1938. Puis vinrent la Seconde Guerre Mondiale, le régime de Vichy et l’amiral Robert, l’occupation partielle du lycée par l’armée. A l’après-guerre, le lycée colonial devenait lycée national de garçons, continuait à se développer jusqu’aux années 70 pour ne recevoir que les élèves de seconde, première et terminale. De nombreuses étapes pour l’« institution », et de nombreux souvenirs pour bien des générations de Martiniquais.

«A la rentrée d’octobre 1939, la guerre venait d’être déclarée. J’avais 16 ans, Aimé Césaire en avait 26. Ses études terminées, il rentrait en Martinique pour enseigner au Lycée Schœlcher. Il a été notre tout jeune professeur principal de français, latin et grec, en 1ère AA’. Il était très souriant avec une énorme serviette dans laquelle il mettait tous ses documents. Nous avons tout de suite vu que nous avions devant nous un professeur brillant. Les cours suivants n’ont…



