The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Le Lorrain

La question de l’approvisionnement en eau potable est toujours d’actualité au quartier Morne capot au Lorrain. Le « Kolectif Eau Morne Capot » a réuni la population samedi dernier. Il s’agissait de faire le point sur l’évolution du dossier. Manifestement, on s’oriente vers une mobilisation d’envergure : le siège de Cap Nord, l’usine d’eau potable de Vivé ou les factures d’eau sont visés.

Depuis plusieurs semaines, la distribution d’eau potable dans l’un des plus grands quartiers du Lorrain est devenue très aléatoire. La population est obligée de faire appel au « système D » et notamment de se fournir en eau à une source déclarée impropre à la consommation à cause de sa très forte pollution à la molécule de la chlordécone. Un collectif a été créé et une série d’actions ont été menées dont une mobilisation devant l’usine de production d’eau potable…