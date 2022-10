I Like This

Samedi 1 Octobre 2022 – 14h33

Depuis la fin de matinée de ce samedi 1er octobre, la Martinique est repassée en niveau de vigilance verte. Il n’y a quasiment plus d’averses, excepté quelques gouttes sur les reliefs. Le ciel reste tout même bien gris avec notamment de nombreux nuages d’altitude.

Le vent de Sud-Est est faible. Il souffle en moyenne entre 10 et 15 km/h dans les terres voire 20 km/h sur le littoral. La mer est peu agitée en Atlantique et canaux avec des creux moyens compris entre 1m et 1m20. En Caraïbe, elle est belle au rivage et peu agitée au large avec des creux qui ne dépassent pas 0m60.