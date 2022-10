The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Le 28 octobre prochain marquera la journée mondiale du créole. En amont de cet événement, de nombreuses manifestations sont mises en place tout au long du mois pour célébrer le créole. La Collectivité territoriale de la Martinique (CTM) a présenté son programme, dernièrement, à l’hôtel de l’Assemblée. Intitulé « An lot larel ba lang kréyol la », il permettra à tous et toutes de pratiquer diverses activités en lien avec le créole. Animations, expositions, visites guidées et conférences seront proposées.

Cette année, le mois du créole va se décliner autant dans l’accompagnement et la valorisation d’acteurs engagés dans la sauvegarde de la langue créole, que dans la mise à disposition de nombreuses activités à l’attention du public. « C’est un moment particulièrement important pour nous chaque année, car la CTM met l’accent sur le patrimoine culturel mais aussi linguistique de la Martinique et souhaite offrir à la langue créole la reconnaissance qu’elle mérite. Cela par…



