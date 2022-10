I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’?conomiste Rock Andr? salue la d?cision de la Banque de la R?publique d’Ha?ti dans le cadre de la circulaire 115-2 d’autoriser les institutions financi?res de cr?dits ? accorder un moratoire sur les pr?ts ? tout d?biteur du syst?me, qui souhaite en b?n?ficier et qui remplit les conditions d’?ligibilit?. Ce moratoire s’?tend jusqu’au 31 d?cembre 2022 pour les pr?ts accord?s aux particuliers et au 31 mars 2023 pour ceux octroy?s aux entreprises.

