Le prix Deschamps 2022 est d?cern? ? la critique litt?raire et ?crivaine Rachel Price Vorbe pour son roman <>. Dipl?m?e en lettres ? l’Universit? Quisqueya en Ha?ti, elle a publi? son premier livre <> et deux romans <>(Correct Pro 2021) et <> (?ditions du CIDIHCA, 2018)

<>, a soulign? le jury dans un communiqu? de presse envoy? ? la r?daction du journal.

Selon le jury portant la signature d’?velyne Trouillot, (Pr?sidente) Evains W?che, Chantal Kenol, Rhoddy Attilus, Luis Bernard Henry, Marie Laurence Jocelyn Lass?gue (Secr?taire g?n?rale), <> de Rachel Price Vorbe nous fait faire connaissance avec des personnages complexes, des ?tres humains en proie ? des situations sans issue. “Aucune apologie non plus dans le texte sans bavure qui arrive ? montrer l’humanit? dans ses moments de grandeur et de d?ch?ance. La narration tient en haleine du d?but ? la fin et on en sort avec une petite dose d’espoir>>, relate le communiqu?. Le jury a profit? de ce moment pour remercier une fois de plus toutes celles et tous ceux qui, dans <>.

<<Je suis tr?s ?mue. Je sais combien il y a de bons ?crivains dans le milieu. Je l’ai envoy? au concours pour participer, sans trop y croire au prix. Donc, oui, je suis tr?s ?mue et je remercie la maison Deschamps ainsi que le jury pour avoir pris le temps de me lire et d’avoir choisi mon texte pour le Texte”. Ce sont les r?actions ? chaud de Rachel Price Vorbe, joint au t?l?phone par le Nouvelliste tout suite apr?s la parution du communiqu?.

Prix Litt?raire Henri Deschamps

Signalons que le Prix litt?raire Henri Deschamps a ?t? cr?? en 1975 par les membres du Conseil d’administration de la soci?t? <> en m?moire du fondateur de l’entreprise. Le Prix porte le nom de Henri Deschamps. Il est n? ? Poitiers, en France, le 5 f?vrier 1897, et est d?c?d? ? Port-au-Prince, Ha?ti, le 12 octobre 1958.