The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

André-Marc Belvon

L’amiral Robert fut poussé au ralliement à la France combattante. En vain. • ARCHIVES TERRITORIALES DE MARTINIQUE

Après avoir tenu la Martinique sous un régime policier, mené une répression impitoyable, engendré la pénurie, la restriction et le rationnement, l’amiral Robert, suite aux soulèvements populaire et militaire, était contraint de quitter la Martinique le 15 juillet 1943. Après la libération de la France, l’ex-Haut-commissaire aux Antilles et en Guyane, qui ne cessa d’exprimer sa fidélité au Maréchal Pétain, était arrêté, placé en détention pendant six mois puis mis en liberté provisoire pour raison de santé. Le 11 mars 1947 s’ouvrait son procès devant la Haute Cour de Justice de Versailles, pour « acte de nature à nuire à la défense nationale ». Procès singulier. Arrêt incohérent. Tout à la fois, la Haute Cour allait le condamner et le féliciter. Le condamner à « 10 ans de travaux forcés et à la dégradation nationale à vie », et le féliciter pour « services rendus ». Elle demanda une mesure de grâce. Le condamné repartit libre.