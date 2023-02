I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Le salon de la gastronomie des Outre-mer (SAGASDOM), une création de la grande cheffe guadeloupéenne, Babette de Rozières, qui devait se tenir du 27 au 29 janvier 2023, dans le hall 5A, du parc des expositions, à la porte de Versailles est annulé pour des raisons qui restent encore floues.

Cette année le salon SAGASDOM qui fêtait sa huitième édition, n’aura pas lieu suite à un empêchement majeur et forcée.

Il était placé sous le signe des cuisines exotiques, antillaises et créoles. Ce qui permettrait aux visiteurs, un voyage culinaire avec toutes les saveurs des neuf pays de la France du grand large, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, la Polynésie française, la Nouvelle Calédonie, Mayotte, etc…

Une cheffe triste et remontée de ne pas pouvoir ouvrir ce salon pour présenter les dernières tendances de la cuisine créole et initier les curieux qui sont de plus en plus nombreux depuis 2015. « Je suis très triste pour mes exposants, pour mes visiteurs, pour les partenaires, pour les équipes du SAGASDOM et pour toutes ces personnes qui m’accompagnent », fustige la cheffe guadeloupéenne, Babette de Rozières.

Année après année, le salon de la gastronomie des Outre-mer est devenu un salon emblématique, un rendez-vous d’hiver incontournable pour les gourmets, à la porte de Versailles. Il met en valeur le savoir-faire des Outre-mer en matière d’agro transformation, des nouvelles saveurs gastronomiques. Un espace de convivialité, festif et de découvertes, où plus de 130 chefs, producteurs, artisans, artistes, plus de 40 000 visiteurs en trois jours. Un rendez-vous populaire qui montre le progrès réalisé par les ultramarins dans les métiers de la table et de la bouche et les mettent en valeur et des nombreuses animations. « Je me suis battu pour créer ce salon. J’occupe le hall 5A depuis 7 ans. Chaque année dès la fin du salon au mois de février, je réserve déjà pour l’édition précédente et je l’annonce à la clôture ».

Une remise en vente de son espace avec VIP Paris

Le 17 novembre dernier, elle a reçu un email de VIPARIS, gestionnaire de l’espace, qui l’apprend que le hall 5A est remis à la vente.

« Cette décision est tombée comme le couperet de la guillotine. C’est à partir de là que j’ai décidé d’annuler le salon. Je demande qu’on m’indemnise. Je ne peux pas courber l’échine », explique la fondatrice du salon.

Elle poursuit « C’est une manœuvre pour nous faire comprendre qu’on est devenu encombrant et qu’il ne peut plus supporter la population ultramarine. Cette décision cache un mépris et une entrave à la culture des ultramarins en métropole ».

“Faite moi confiance, je referai mon salon. Je n’ai pas l’intention de rester là. Je ne vais pas me laisser faire”, avance Babette de Rozières, véritable ambassadrice de la cuisine antillaise, auteure de plusieurs livres.

Elle lui reste à trouver une solution de relocalisation satisfaisante. “Plus que jamais, mon salon sera bien présent. Je la ferai cette 8ème édition. Ce sera dans un lieu prestigieux dans Paris quand il fera chaud”. alors là se sera pimenté, épicé et chaud.

Elle pourra toujours vous recevoir dans sa propriété, la Case à Babette, son restaurant gastronomique, à Maule (78)