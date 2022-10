The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Wendy Noel

Les chiens seront présentés à des juges qui évalueront leur conformité avec les standards de leur race. • DR

Ces samedi 22 et dimanche 23 octobre, l’association canine territoriale de Martinique organise la quatrième édition du Madinina Dog Show, une exposition canine, qui va rassembler 180 chiens de 47 races différentes. Des bêtes à poil qui, aujourd’hui, prennent une place de plus en plus importante dans les familles martiniquaises.