Mardi 9 Août 2022 – 16h39

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus continue de diminuer entre le 1er et le 7 août par rapport à la semaine précédente, selon le bilan hebdomadaire de l’Agence Régionale de Santé de ce mardi 9 août.

Les indicateurs du Covid-19 sont à nouveau en baisse cette semaine (pour la huitième semaine consécutive). Le nombre de casse passe sous la barre des 1000 avec 960 nouveaux cas de coronavirus (contre 1290 nouveaux cas la semaine précédente).

Ce qui porte à 216 335 le nombre de personnes contaminées depuis le début de l’épidémie, contre 215 375 la semaine précédente.

Le nombre de tests diminue avec 8038 tests contre 12 675 il y a 7 jours.

Le taux d’incidence reste en dessous des 500 nouveaux cas, avec 274 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Il était de 368 la semaine dernière. Il reste supérieur au seuil d’alerte (50 pour 100 000) depuis 48 semaines.

Le taux de positivité, en revanche, est en légère augmentation, avec 11,9%. Il était de 10,2% la semaine dernière. Il est au-dessus du seuil d’alerte (10%).

L’amélioration se poursuit

Le nombre d’hospitalisations reste en baisse cette semaine : 18 contre 22 il y a une semaine, dont 0 en soins critiques (contre 2 la semaine dernière).

5 nouveaux décès du coronavirus sont à déplorer, avec 1022 morts depuis le début de l’épidémie.

À ce stade, selon l’ARS, 144 720 personnes de 12 ans et plus disposent d’un schéma vaccinal complet (46,6%) et 91 693 ont reçu une dose de rappel (1er rappel).

« L’amélioration de la situation épidémiologique s’est poursuivie en Martinique. Bien qu’une légère augmentation du taux de positivité est observée (+1,5 point), les taux d’incidence et de dépistage poursuivent leur diminution, avec respectivement – 28 et – 37%. Les classes d’âge de 30 à 39 ans et 40 à 49 ans enregistrent les taux d’incidence les plus élevés », note l’Agence Régionale de Santé.