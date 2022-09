I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Depuis plusieurs semaines, le pays vit un nouvel ?pisode de ” peyi l?k “. Les routes nationales et internes, ? travers tout le territoire, sont barricad?es. Pour mettre en place ces barricades, on utilise un peu de tout. Pierres, tessons de bouteilles, carcasses de voiture…Troncs d’arbre. L’utilisation de ces derniers r?v?le d’une attaque contre l’environnement, soutient l’agronome Garry Alliance.

Ce jeudi, ? Carrefour Dufort (L?og?ne), un acajou abattu par les riverains est remarqu? au travers de la voie publique. Une patrouille de policiers tente de se frayer un chemin. Les agents de l’UDMO contraignent les passants ? mettre la main. ” Ils ?coutent des ennemis du pays qui les poussent ? se combattre eux-m?mes “, l?che l’un des policiers, face ? l’impossibilit? de faire bouger l’obstacle.

Un tronc d’arbre sur la route, c’est une forme de barricade tr?s courante ces derni?res semaines. ” C’est une d?claration de guerre ? la nature . Je suis offusqu? de constater que c’est ? notre environnement imm?diat que nous nous attaquons, alors que nous devrions nous comporter en citoyens ?cologiquement responsables, m?me en temps de lutte “, avance Alliance.

Quand on fait du mal ? la nature, elle r?agira f?rocement et nous fera pleurer, rappelle l’agronome. Garry Alliance souligne que les arbres sont nos puits d’oxyg?ne et nos boucliers. ” Les cons?quences ? envisager sont l’?rosion, les inondations, donc la destruction de nos jardins, de nos maisons, des pertes en vie humaine et animale “, met en garde Garry Alliance.

” D?j?, nous assistons ? des impacts de la coupe excessive des arbres sur la nappe phr?atique. C’?tait plus facile de trouver l’eau en creusant la terre quand le centre-ville de L?og?ne ?tait bois? “, fait remarquer Alliance qui invite les protestataires ? penser en dernier aux arbres pour placer des barricades.