The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

GROUPEs C ET D – 1e JOURnée

Lionel Messi et ses coéquipiers ont été cueilli à froid par l’Arabie saoudite (2-1). Championne du monde en titre, la France a fait respecter son rang, face à l’Australie, 4-1.

Coup de tonnerre à Lusail ! Les spectateurs du

stade le plus grand du Qatar avec ses 80.000 places, ont ainsi

assisté à l’une des plus grosses surprises de l’histoire de la

compétition. En signant une performance forcément inattendue face à

l’un des favoris de la compétition, l’Arabie saoudite (gr. C),

l’autre pays du Golfe de cette Coupe du monde a lui fait bien

meilleure figure que son voisin qatari, défait par l’Equateur

dimanche (0-2).