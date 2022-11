VOLLEY-BALL 5e journée RC Arlésien – Rayon, un derby

disputé sur un air de fête

Chez les hommes, le derby entre le RC Arlésien et

le Rayon, champion en titre, est l’affiche de cette journée. C’est

aussi l’anniversaire du Rayon et l’occasion d’honorer la mémoire de

Roland Cyrilla, ancien joueur de l’équipe et de la sélection de

Martinique, à travers plusieurs manifestations programmées durant

le week-end.

HOMMES

Samedi à 21 heures

A Sainte-Luce : Espoir – JS Franciscaine

Aux Anses-d’Arlet : RC Arlésien – Rayon

Dimanche à 10 heures

A Trinité : Empire – Good Luck

FEMMES

Samedi à 19 heures

A Rivière-Pilote : VBC Pilotin-Mairie

Sportive

Aux Anses-d’Arlet : Rayon-FEP Monésie

A Sainte-Luce : Espoir-RC Arlésien

Dimanche à 8 heures

A Trinité : Empire-Aiglon

Dimanche à 9 heures

Au Saint-Esprit : Starball Club-JS

Franciscaine