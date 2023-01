I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Edson Arantes do Nascimento, dit Pel?, a pass? un mois ? l’h?pital Albert Einstein de Sao Paulo jusqu’? sa mort, le 29 d?cembre, des suites d’une insuffisance r?nale et cardiaque, d’une bronchopneumonie et d’un ad?nocarcinome du c?lon, selon le certificat de d?c?s publi? par plusieurs m?dias locaux.

“J’ai toujours dit ? mon fils qu’il y avait trois choses qui ne se discutaient pas : le ballon est rond, la pelouse est verte et Pel? est le plus grand”, d?clare-t-il ? l’AFP.

Trois banderoles g?antes ont ?t? plac?es dans les tribunes de l’enceinte de 16.000 places : l’une montrant Pel? de dos avec le maillot “10” que l’ex-attaquant a immortalis?, tandis que sur les deux autres on pouvait lire “Vive le roi” et “Pel? 82 ans”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.