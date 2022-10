I Like This

Le Dr Exalus promet que d’ici lundi le MSPP publiera la liste des inscriptions de prise en charge de diarrh?e aigu? et chol?ra. Toutefois, il invite toutes personnes pr?sentant l’un de ses sympt?mes du chol?ra ? se pr?senter au centre de sant? le plus proche qui le transf?rera au besoin ? un centre sp?cialis?.

Pour le moment, deux d?partements du pays sont exempts des cas de chol?ra: le Nord et le Sud, ? en croire le porte-parole du MSPP. Jeanty Fils Exalus souligne que sept communes du d?partement de l’Artibonite sont touch?es par le chol?ra, trois du d?partement du Centre, trois des Nippes, cinq du Nord-Ouest, un du Nord-Est et neuf dans le d?partement de l’Ouest.

” Le bilan publi? le 26 octobre montre que les cas de chol?ra continuent d’augmenter de fa?on consid?rable. Ce bilan fait ?tat de 2 274 cas suspects, 253 cas confirm?s, 1 642 cas hospitalis?s, 34 d?c?s institutionnels et 18 d?c?s communautaires. La situation au niveau de la prison civile de Port-au-Prince est stabilis?e et y sont recens?s 271 cas suspects, 14 d?c?s et 12 cas confirm?s “, a expliqu? le Dr Jeanty Frantz Exalus qui appelle ? la vigilance de la population ha?tienne durant sa participation ce jeudi 27 octobre ? l’?mission “Panel Magik”.

