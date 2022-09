I Like This

Samedi 24 Septembre 2022 – 13h35

Vendredi 23 septembre s’est tenu le premier conseil municipal après l’élection du nouveau maire de la commune, suite au départ de Christian Baptiste, élu député de la deuxième circonscription. C’est le candidat surprise Francs Baptiste qui a remporté l’élection avec 19 voix contre 14. L’ancienne majorité ne cesse de dénoncer la méthode, l’absence de communication, en un mot, la trahison.

Cette élection à l’issue inattendue et en contradiction aux annonces, aura fait couler beaucoup d’encre. Alors que l’ancien maire, après concertation de son équipe, avait annoncé Lydia Faro Couriol première adjointe, pour prendre sa suite. C’est le candidat surprise Francs Baptiste qui a remporté l’élection avec 19 voix contre 14.

Ce résultat étonnant a attisé les théories complotistes au sein de la commune. De nombreux administrés ont exprimé leurs doutes et incompréhensions, certains pensent en effet qu’il s’agit d’une manœuvre politique ayant pour but de normaliser l’arrivée sur le siège de la municipalité, du frère du maire sortant.

Quoi qu’il en soit, le résultat est révélateur d’un malaise. Les élus de l’ancienne majorité ont souhaité faire à nouveau le point sur le déroulement des événements et se désolidariser complètement de la méthode employée par un acte fort. Après les discours de mesdames Faro Couriol et Mandret, l’ensemble de ces élus a quitté l’assemblée.

Le nouveau maire Francs Baptiste appel au ralliement, Lydia Faro Couriol dénonce la méthode et les motifs qui restent flous. Madame Mandret, élue aux sports, a tenu à faire part de sa désapprobation. Cette pratique qu’elle juge stratégique, a associé son image à “un acte déloyal envers l’équipe en la nommant 6ème adjointe, sans l’avoir concertée et donne l’impression qu’elle faisait partie de cette mascarade qui fragilise l’équipe et fait le jeu des opposants.” En guise de désapprobation, ces élus ont quitté la salle du conseil municipal.

Les points votés par le conseil municipal du vendredi 23 septembre étaient les suivants

1. Création et composition de la Commission d’Appel d’Offres

2. Désignation des membres de la commission communale pour l’accessibilité

3. Subventions aux associations

4. Avenant à la garantie d’emprunt de la ville accordée à la SIG

5. Extension du périmètre d’intervention du Conservatoire du littoral

6. Collecte / transport et épandage des algues sargasses pour l’année 2022 – demande de subvention

Questions diverses

Lydia Faro Couriol – ka