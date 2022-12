I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

BASKET-BALL. Coupe de France. Guymargua : Martinique-Guadeloupe

Les Goldénistes ont été intraitables en défense, avec notamment Romane Albert (à gauche). • JM.

Chez les messieurs, l’USAC de Floréal n’a résisté qu’une mi-temps face à l’Étoile de l’Ouest de Guadeloupe, qui se qualifie pour la prochaine étape et recevra, samedi prochain, en Guadeloupe l’ASC Tours de Cayenne. Chez les dames, la victoire revient au Golden Star, vainqueur du Baie-Mahault BC qui rencontrera, samedi également, l’ASL Sport Guyanais.

Chez les messieurs

D’entrée de jeu, les Floréalais ont su bien

répondre au défi physique de la formation mythique de la

Guadeloupe, l’Étoile de l’Ouest, à l’appui de positions pertinentes

et de l’engagement dans tous les espaces de leur intérieur Loïc

Dijon. Ce dernier, ancien joueur de la formation de l’EDO, a porté

son niveau de jeu à la mesure de celui de ses anciens partenaires,

en s’appliquant à orienter et impulser les actions de sa formation.

Quand les joueurs de l’EDO ont tenté de rompre la cohésion

floréalaise à travers des changements répétés de rythme, doublés de

mouvements très athlétiques et incisifs des joueurs de champs, les

joueurs de l’USAC ont su rester dans leur dynamique autant dans le

maintien de leur système défensif qu’en s’imposant au rebond (