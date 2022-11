The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Handball: IHF Trophy U18 au Mexique

IHF Trophy U18 au Mexique. • MARIANORIOSAVILAVII – MRA

En battant le Mexique la dernière journée, l’adversaire le plus redouté, la sélection de Guadeloupe termine à la première place et remporte le tournoi de la Zone Amérique du Nord et de la Caraïbe.