The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Placée en vigilance orange vendredi soir puis jaune depuis samedi à cause d’une onde tropicale, la Martinique se réveille ce dimanche (30 octobre) avec un éboulement juste avant le lycée de Bellefontaine et une coulée de boue dans le quartier Berges de Briand à Fort-de-France.

De fortes pluies se sont abattues sur la Martinique toute la nuit de samedi à dimanche (30 octobre). Conséquence : un petit éboulement s’est produit, ce dimanche vers 6h du matin, juste avant le lycée polyvalent de Bellefontaine sur la route nationale 2. Malgré le filet de protection, des rochers sont tombés sur la voie. Un véhicule a été bien impacté, mais le chauffeur n’a rien du tout, fort heureusement.

En ce moment, la Collectivité territoriale de Martinique et la gendarmerie sont sur place avec les pompiers pour faire un balisage et nettoyer la chaussée. Cet éboulement contraint la fermeture en partie de cette route ce dimanche. Une circulation sur une voie se met en place pour se rendre à Saint-Pierre. Tout comme une déviation pour aller en direction de Fort-de-France.

Une coulée de boue à Fort-de-France

Autre événement lié aux intempéries, une coulée de boue a eu lieu, vers 7h ce matin, au quartier Berges de Briand à Fort-de-France. Cette coulée de boue a inondé 3 logements. Les habitants, qui ont eu très peur, se sont retrouvés sur le toit de leur maison. 4 engins de pompiers et une quinzaine d’hommes du Service Territorial d’Incendie et Secours sont actuellement sur place pour faire sortir les habitants de cette zone sensible et les mettre en sécurité. Les agents de la ville de Fort-de-France sont également sur les lieux. Les habitants vont bien. Il n’y a pas de blessé.

Aucune autre route n’est impactée pour le moment par les fortes précipitations. La Martinique, qui était en vigilance orange ce vendredi soir, est toujours en vigilance jaune pour fortes pluies et orages depuis samedi, en raison de l’onde tropicale qui nous concerne.

La RN5 coupée entre Ducos et Rivière-Salée

Les pluies survenues depuis cette nuit ont également fait monter le niveau de la rivière sur la RN5 à Rivière-Salée.

La circulation est interrompue dans le sens Ducos / Rivière-Salée, l’eau recouvrant les deux voies de circulation. Une déviation est mise en place par Petit Bourg.

Dans le sens du sud vers Fort-de-France, la circulation s’effectue sur une seule voie. Malgré des ralentissements, les véhicules peuvent circuler.