I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

FOOTBALL. REGIONAL 1. GROUPE B. 4E JOURNéE

Vaincu par la Samaritaine, le Club Franciscain est rejoint en tête du groupe par le Club Colonial qui le devance à la différence de buts, et l’Assaut. Les Samaritains en profitent pour gagner leur premier match, tout comme l’AC Vert-Pré face à l’US Robert.

A Saint-Pierre, l’Assaut pensait avoir fait le plus dur, quand Pierre-Gabriel récupère la passe en retrait de Telga pour Vermignon, glisse le ballon sous le flanc du portier clubiste pour ensuite marquer dans le but vide (80e, 1-0). Un avantage dont les Pierrotins ne profiteront pas longtemps. Puisque De Percin, rentré quelques minutes plus tôt (79e), met à profit un corner pour égaliser de la tête (82e, 1-1). Les visiteurs auraient pu donner une autre tournure au match, dès le premier…