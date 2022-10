La s?lection ha?tienne de football amput? a encore brill? ce dimanche ? Istanbul. Saviola Charles et les siens n’y sont pas all?s de main morte avec la s?lection fran?aise en remportant leur second match 6-0.

Quelle s?lection pour arr?ter les poulains de Rochenel Pierre? Sur deux rencontres, aucune ?quipe n’a pu r?sister aux assauts de ces grenadiers, pas m?me le Liberia vice champion d’Afrique et encore moins la France, victime de la Turquie (0-3) le 30 septembre dernier.

En effet les Ha?tiens ont ?t? sans piti? pour les Bleus, d?vast?s par un score de 6-0, avec pour principaux bourreaux Redondo El Principe Richard et Saviola Charles.

Ces derniers, buteurs lors de la premi?re sortie de la s?lection ha?tienne face au Lib?ria, ont r?cidiv? face ? la s?lection Fran?aise. Redondo a bien lanc? les hostilit?s ? la 23e minute sur p?nalty (1-0), avant de voir Saviola doubler la mise 4 minutes plus tard soit ? la 27e minute.

Alors que leurs adversaires semblaient d?pass?s par les ?v?nements, Balthazar viendra corser l’addition 6 minutes plus tard (3-0), suivi des r?alisations de Saviola pour son doubl? (4-0), Spinoza (5-0) pour son second but ? cette comp?tition et encore une fois Redondo ? une minute de la fin des temps r?glementaires (6-0). Une ?crasante victoire qui rapproche l’?quipe ha?tienne un peu plus de son r?ve d’aller le plus loin que possible dans la comp?tition.

D?j? qualifi? pour le prochain tour, Ha?ti fera sa derni?re sortie dans la phase de groupe ce lundi 3 octobre contre la Turquie pays h?te, finaliste malheureux en 2018.