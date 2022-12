I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le CICR a ?galement annonc? qu’il pr?voit de faire don de mat?riel m?dical ? six h?pitaux, de livrer de l’eau par camion aux services de sant? et de distribuer du chlore, du savon et des sels de r?hydratation orale dans certaines zones vuln?rables, telles que Cit?-Soleil. <>, conclut le communiqu?.

Plus loin, le CICR a fait remarquer que l’acc?s humanitaire rev?t une importance cruciale pendant les flamb?es de violence telles que celles que conna?t actuellement le pays. En cons?quence, soutient le communiqu?, CICR dialogue avec tous les acteurs, y compris les groupes arm?s, pour permettre l’acc?s aux personnes les plus vuln?rables ainsi que la mise en place rapide d’interventions humanitaires efficaces.

Dans un communiqu? publi? ce mardi 13 d?cembre 2022, le Comit? international de la Croix-Rouge (CICR) a alert? sur la d?t?rioration des conditions de vie de plusieurs millions d’Ha?tiens. Ces derniers, selon le CICR, sont confront?s ? une mont?e de la violence et de l’ins?curit? dans tout le pays et ? des difficult?s d’acc?s aux services essentiels.

