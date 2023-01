I Like This

Gros-Morne

Les élus devront trouver des solutions pérennes pour sortir de l'impasse

La chambre régionale des comptes avait demandé à la municipalité gros-mornaise de rectifier le budget 2022 en y apportant certaines corrections dont une augmentation des impôts locaux. Les magistrats, dans un dernier avis, considèrent que la commune n’a intégré que partiellement ses recommandations. Le déficit du budget est de plus de 2 millions d’euros.

Comme il est de droit, l’avis de la chambre

régionale des comptes a été présenté aux élus du conseil municipal

lors d’une séance qui s’est tenue, jeudi dernier, à l’hôtel de

ville. Les élus devaient aussi se saisir de l’arrêté du préfet de

Martinique à qui la chambre avait demandé de régler et d’exécuter

le budget 2022 de la commune. La situation financière de la commune

du Gros-Morne est scrutée par la CRC depuis quelques années déjà.

Durant l’année écoulée, les magistrats ont tiré la sonnette

d’alarme à deux reprises. C’est sans doute pour cela que le

conseiller municipal de l’opposition, Raphaël Vaugirard, a, dès

l’ouverture de la séance, sonné la première charge de la soirée :

« En général, la CRC intervient une fois pour rétablir une

situation financière, mais c’est comme un feuilleton qui va durer,

cela peut finir mal jusqu’à la destitution du maire et de ses

adjoints en cas de non-exécution… J’aimerais entendre ce que

compte faire le maire. On n’est pas en politique, mais en gestion

pour sortir de ce cycle infernal. » Des propos que le maire,

Gilbert Couturier,…