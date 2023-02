I Like This

Muriel Abatuci

KBich Street Band regroupe des enfants d’écoles maternelles, primaires et du secondaire. • PHOTO J.-M.M.

En quête d’une chanson qui fasse sens pour le carnaval ? Au sein du KBich Street Band, les élèves d’Hervé Laval ont lancé leur « Bwa pou nou alé ». Dans les vidés, ils donnent de la voix avec enthousiasme, invitant les carnavaliers à reprendre en chœur leur chant.

«Pa rété la, arété sa, pa jouré an vidé-a. Tiré

malpwop, lé gro malpwop, pou pé lavé vidé-a. Sé péyi-a ka péyé sa

lè vidé-a ni déga. Ou pri an sa, tiré kow la. Vakabon ou two

malfra ». Un texte explicite que ces carnavaliers en herbe

s’apprêtent à reprendre lors de leurs sorties des jours gras.

« Bwaaaaa pou nou pé chofé…