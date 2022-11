La rencontre des élus des Outre-mer à l’occasion de la 104e édition du congrès des maires et des présidents d’intercommunalité de France se tiendra au palais de congrès d’Issy les Moulineaux le lundi 21 novembre prochain en matinée, avec pour terme ” Pouvoir Agir ” sur la sécurité et le logement.

En prélude de l’ouverture du congrès des maires et des présidents d’intercommunalité de France qui se déroulera au parc des expositions de la porte de Versailles à Paris, aura lieu le 21 novembre une rencontre des élus des Outre-mer. Le rendez-vous aura lieu au palais de congrès d’Issy les Moulineaux. Le ministre délégué aux Outre-Mer, Jean-François Carenco, clôturera la séance de travail de la matinée. Un changement de lieu qui s’est imposé pour des raisons techniques, selon la secrétaire générale de l’AMF, Murielle Fabre. La matinée du lundi 21 sera marquée par deux temps forts, la sécurité et le logement, permettant aux élus de ces territoires (Guadeloupe, Martinique, Guyane, réunion, Mayotte, Nouvelle Calédonie, La Polynésie française, Saint Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna) de s’exprimer et de dresser un panorama de la situation générale, d’aborder certaines spécificités et de faire des propositions. Les organisateurs assurent qu’il s’agira sera un véritable temps d’échanges sur la situation spécifique de chaque département et collectivité. Le fil rouge portera sur la sécurité en Outre-Mer, constats et propositions et sur l’habitat social, comment offrir un logement décent pour tous et adapté aux besoins de chaque territoire. En revanche, les sujets concernant l’inflation ou l’eau, par exemple ne sont sont pas à l’ordre du jour.

Par ailleurs, au cours de la 104e édition du congrès des maires, il sera dévoilé plusieurs enquêtes exclusives. Notamment une analyse financière des communes et des intercommunalités des cinq DROM, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte.