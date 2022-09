I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Football. Coupe Vyv. Demi-finale aller

Quelques instants avant le début de la rencontre, une grosse averse était venue arroser la pelouse du stade de Baie-Mahault, rendant l’air de jeu plus difficile. Une difficulté maitrisée par l’équipe de Richard Albert, composée de jeunes et d’anciens joueurs. En remportant cette victoire sur la marque de 2-0, le CSM prend une sérieuse option sur cette finale en attendant la demi-finale retour de mercredi.

Il faudra tout de même attendre la 12e minute pour avoir droit à une première situation de but. Sur le gauche de l’attaque du CSM, Gotin parvient à servir Wilson plein axe à l’entrée de la surface de réparation, il contrôle, et frappe… au dessus des buts du portier Georges. C’est à nouveau Gotin qui sert sur la droite deux minutes plus tard le même Wilson, mais le contrôle de ce dernier est baveux. L’AS Gosier parviendra à s’aérer à la 21e minute suite à un centre venu de la droite,…