The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Gérald Darmanin s’inquiètede la montée d’un « sentiment identitaire » aux Antilles. • PHOTO DR

Un groupe de 17 députés ultramarins accuse le ministre de l’intérieur et des outre-mer de « révisionnisme historique » après ses récentes déclarations sur la colonisation et l’esclavage, tandis que la sénatrice Catherine Conconne dénonce le « mépris » et la « rhétorique infantilisante » de ce dernier vis-à-vis de nos territoires, qui cherchent à faire évoluer leur statut et leur modèle économique.