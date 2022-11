I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’ex-s?nateur Youri Latortue fait son retrait du secteur des affaires



L’ancien s?nateur Youri Latortue a annonc? son retrait du secteur des affaires. Cette d?cision fait suite aux sanctions financi?res prises par les autorit?s canadiennes et am?ricaines ? l’encontre du leader du parti AAA (Ayiti an aksyon), accus? de trafic de drogue et d’avoir de connexion avec des gangs arm?s dans le pays. Youri Latortue dit prendre cette d?cision pour ?viter de nuire au fonctionnement des entreprises auxquelles il est affili?, le temps de se d?fendre contre les accusations port?es contre lui.

R?publique Dominicaine : arrestation de 23 Ha?tiens sans papiers



23 ressortissants ha?tiens ont ?t? arr?t?s par les autorit?s de la migration dominicaine, rapporte, ce lundi 7 novembre, le m?dia Diario Libre. Intercept?s ? bord d’un bus sur la route de la Duarte dans le District national, ces migrants ill?gaux tentaient de se rendre ? la capitale depuis Santiago de los Caballeros. Ils ont ?t? transf?r?s dans un centre de d?tention ? Haina, pour ?tre rapatri?s.

La PNH interpelle un individu et r?cup?re un v?hicule ? Bellad?re



Jhoncy Vincent, ?g? de 20 ans, originaire de Bellad?re, a ?t? interpell?, le samedi 5 novembre 2022, par la Police nationale d’Ha?ti (PNH) ? bord d’un v?hicule vol? dans le cadre d’un dossier de kidnapping ? Delmas 75. Le v?hicule en question est une Jeep, de couleur grise, de marque SCION et immatricul?e : AA-57382. Vincent est actuellement plac? en garde ? vue en attendant les suites judiciaires n?cessaires.

Deux pr?sum?s bandits tu?s par balle ? Puits Blain



Deux pr?sum?s bandits circulant ? bord d’une motocyclette ont ?t? abattus ce lundi 7 novembre 2022, ? la station de Puits Blain, dans des ?changes de tirs avec la Police nationale d’Ha?ti (PNH), informe l’institution, dans une note. Un pistolet de calibre 9mm a ?t? r?cup?r? par les agents de la PNH.

Kidnapping : lib?ration de l’agronome Anthony Dessources et Ronald Germain

L’agronome Anthony Dessources, membre du comit? ex?cutif du parti politique Fanmi Lavalas et Ronald Germain ont ?t? lib?r?s le vendredi 4 novembre 2022, apr?s plusieurs jours de s?questration. L’information a ?t? confirm?e par Radio Galaxie. Ils ont ?t? enlev?s le samedi 29 octobre 2022 par des individus arm?s. Tout en condamnant “avec force” ce kidnapping, Fanmi Lavalas avait d?nonc? tous les crimes et enl?vements commis dans le pays en proie ? l’ins?curit? et la vie ch?re”.

Gros-Morne : Neuf morts dans un accident de circulation



Neuf personnes sont mortes et cinq autres ont ?t? bless?es, dans un accident de route survenu dans la soir?e du vendredi 4 au samedi 5 novembre 2022, dans la commune de Gros Morne. Les bless?s ont ?t? transport?s vers un centre hospitalier. Ils ?taient une quinzaine de commer?ants (madan sara) qui se trouvaient ? bord d’un bus charg? de vivres alimentaires, en partance vers Port-au-Prince, qui s’est renvers? dans les eaux des <>.

Des averses orageuses pr?vues sur la plupart des d?partements d’Ha?ti



Des averses orageuses sont encore attendues, en apr?s-midi et en soir?e, sur Ha?ti, selon un bulletin de l’unit? hydrom?t?orologique (UHM). Ces pr?cipitations toucheront notamment l’Artibonite, le Nord, le Nord-Ouest, l’Artibonite, le Sud, les Nippes, la Grande Anse et l’Ouest.