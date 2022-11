I Like This

Le Rectorat de l’UEH d?nonce l’enl?vement du professeur Auguste Alexis

Le Rectorat de l’Universit? d’Etat d’Ha?ti (RUEH) <> le kidnapping suivi de s?questration du professeur ? la Facult? de droit et des sciences ?conomiques (FDSE), Auguste Alexis, survenu le dimanche 30 octobre 2022, ? Tabarre. Il demande la lib?ration imm?diate et sans condition du professeur. Le RUEH se dit r?volt? face ? cette situation macabre dans laquelle le pays continue de patauger. << La circulation des personnes est devenue <>, d?plore-t-il.

Assassinat d’Eric Jean Baptiste, Renmen Ayiti appelle les citoyens ? prendre leur responsabilit?

La Plateforme politique Renmen Ayiti demande, dans une note, aux citoyens de prendre leur responsabilit? et des d?cisions majeures, suite ? l’assassinat, le 28 octobre, ? Laboule 12, du secr?taire g?n?ral du parti Rassemblement des D?mocrates nationaux progressistes (RDNP). <>, d?clare-elle.

Le prix <>, d?cern? au Dr G?rard Marie Jean Claude Cadet

Le prix <> a ?t? d?cern? au Docteur G?rard Marie Jean Claude Cadet, informe le Rectorat de l’Universit? d’Etat d’Ha?ti (UEH), dans une note dat?e du 31 octobre. Cadet est le directeur de l’?cole d’Optom?trie de la Facult? de M?decine et de Pharmacie (FMP) et sp?cialiste des Sciences de la Vision. Le Rectorat de l’UEH le f?licite <> Le prix <> est octroy? chaque ann?e ? une personnalit? reconnue <> Il est remis par l’organisation <> (VOSH International).

La PNH annonce une enqu?te sur la mort du journaliste Romelson Vilcin

Dans une note, la Direction de la Police nationale d’Haiti (PNH) indique avoir pass? des instructions ? l’inspection g?n?rale, en vue de diligenter une enqu?te autour de la mort du journaliste Romelson Vilcin, pour en d?terminer les circonstances et fixer, le cas ?ch?ant, les responsabilit?s. Tout en pr?sentant ses sympathies ? la famille du d?funt et aux membres de la presse, elle renouvelle son engagement envers la libert? de la presse et le respect des droits humains. La victime est d?c?d?e ? la suite ? des blessures provoqu?es par une bonbonne de gaz lacrymog?ne lors d’une intervention polici?re pour disperser une foule de protestataires au commissariat de Delmas 33, pr?cise la PNH. Romelson Vilcin ?tait venu supporter le confr?re de la radio t?l? Z?nith, Robeste Dimanche arr?t? peu de temps avant par des agents de la PNH, alors qu’il couvrait une mobilisation ? Delmas.

Six individus dont un pr?sum? chef de gang arr?t?s par la PNH ? Marigot

Six individus dont le pr?sum? chef de gang, Alexis Daniel alias “Ti-Daniel” ont ?t? appr?hend?s, ce lundi 31 octobre 2022, par la Police nationale d’Ha?ti (PNH), ? Macary, 3e section communale de Marigot, d?partement du Sud-Est. Deux d’entre eux, Alexis Daniel et Soifaite James, ont avou? avoir tu? Olice Marseille et Pansely Beaujour avec le pistolet et le r?volver trouv?s en leur possession, selon la PNH. L’institution polici?re indique avoir confisqu? un pistolet, un revolver et une arme de fabrication artisanale capable de tirer des cartouches 12 ainsi que divers objets. Cette op?ration polici?re a ?t? men?e suite ? des plaintes r?p?t?es relatives ? des cas d’assassinat.

L’heure reculera de 60 minutes ? partir du 6 novembre

L’heure nationale sera recul?e de 60 minutes, ? partir de deux heures du matin (2h a.m,), le dimanche 6 novembre 2022, annonce la Primature, dans un avis. Ce changement d’heure est conforme aux dispositions de l’article 1er de l’arr?t? pr?sidentiel du 7 mars 2012.

R?union de travail sur la situation des d?tenus dans les prisons

Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Jacques Lafontant, le doyen du Tribunal de Premi?re instance de Port-au-Prince, Bernard Saint-Vil, ainsi qu’une vingtaine de juges ont tenu une r?union de travail, le jeudi 27 octobre 2022, dans le cadre des strat?gies de lutte contre la d?tention pr?ventive prolong?e. La situation actuelle des d?tenus dans les centres carc?raux, la r?cup?ration et/ou la reconstitution des dossiers pris en otage dans le Palais de justice par des bandits arm?s depuis le 10 juin dernier, sont parmi les points abord?s lors de cette rencontre. Des audiences correctionnelles et d’Habeas corpus seront tenues, ? partir de ce vendredi 28 octobre, afin de permettre notamment la remise en libert? de personnes accus?es de d?lit mineur, a annonc? Bernard Saint-Vil, ? l’issue de cette r?union.

L’OIM signale une forte augmentation du nombre de personnes d?plac?es en Ha?ti

L’Organisation internationale pour les migrations (Oim) a r?v?l?, dans un rapport, que le nombre de personnes d?plac?es a tripl? au cours des cinq derniers mois. Ces d?placements massifs de la population sont d?s aux violences li?es aux gangs dans la capitale ha?tienne, explique-t-elle. Entre juin et ao?t 2022, plus de 113 000 personnes sont consid?r?es comme d?plac?es ? l’int?rieur de leur propre pays en Ha?ti, selon les observations effectu?es par l’OIM. <>

L’UNESCO sensibilise ? l’?ducation fond?e sur la langue maternelle

L’Organisation des Nations unies pour l’?ducation, la science et la culture en Ha?ti (UNESCO) pr?ne une ?ducation multilingue fond?e sur la langue maternelle, ? l’occasion de la c?l?bration de la journ?e internationale de la langue et la culture cr?oles, le vendredi 28 octobre 2022. Le minist?re de l’Education nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) a reconnu depuis longtemps l’importance de l’?ducation multilingue fond?e sur la langue maternelle, souligne-t-elle. Cette reconnaissance entre dans le prolongement de la r?forme Bernard qui accordait une place pr?pond?rante ? la langue cr?ole dans l’enseignement, poursuit-elle. <>, soutient l’UNESCO.