Le directeur adjoint de la sécurité civile en visite dans la nouvelle caserne du Lamentin. • JEAN-MICHEL HAUTEVILLE

La visite en Martinique de Romain Royet, adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, en fin de semaine dernière, a été l’occasion pour les responsables du STIS de présenter les besoins en recrutement et en moyens du service, confronté à une baisse des effectifs. Un centre de formation caribéen pour les secouristes est en projet au centre de secours du Lamentin.

Des casernes à construire, à rénover, un projet de

centre de formation caribéen pour les pompiers… Afin de faire

face aux nombreux risques naturels qui pèsent sur notre île, le

Service territorial d’incendie et de secours fourmille de projets

et a besoin de moyens humains et financiers. C’est en substance le

message qu’a relayé Jean-Claude Ecanvil, le président du STIS, à

Romain Royet, adjoint au directeur général de la sécurité civile et

de la gestion des crises, alors que ce dernier visitait le centre

de secours du Lamentin à l’occasion d’un déplacem