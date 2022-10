I Like This

Saga familiale

Wendy Noel

Warren et l’un de ses fils Fabio, fortement impliqué aujourd’hui dans la gestion de l’entreprise. • PHOTO JEAN-MARC ETIFIER

Depuis les débuts comme colporteur de l’arrière-grand-père Georges à l’entreprise qui compte dix magasins et salarie une soixantaine de personnes, la famille Wassouf a réussi au fil des décennies à s’établir dans le milieu de la vente de prêt-à-porter à Fort-de-France. Un sens du commerce dont a bien sûr hérité la quatrième génération.

La saga des Wassouf remonte en 1898, lorsque le

grand-père Georges arrive de Syrie et pose le pied en Martinique.

« Il était hyper heureux parce qu’il arrivait sur une terre

chrétienne, où l’on vivait en démocratie », rapporte plus d’un

siècle plus tard son petit-fils Warren, installé à son bureau, au

dernier étage du siège social de l’entreprise qui détient

aujourd’hui dix magasins, à Fort-de-France et au Lamentin. Une

pièce où une bible trône sur la table en désordre, où des menorah*

ornent des tablettes accrochées au mur, où une figure égyptienne

agrémente un petit meuble… « Moi, je crois en un Dieu

universel », atteste d’ailleurs le chef d’entreprise, une

paire de lunettes noires épaisse posée sur le nez et un pendentif

noué autour du cou.

Volubile, il revient, en prenant le soin de ne pas

passer à côté d’un détail, sur l’histoire de sa famille. Une

histoire qui, inexorablement, se mêle à celle des autres

populations immigrées du Moyen-Orient qui, elles aussi, se sont

lancées dans le textile, le prêt-à-porter et la chaussure. Assis

sur une chaise, à quelques mètres de lui, un de ses fils Fabio

l’écoute, riant parfois à certaines des anecdotes récitées par son

paternel. Un talent de narrateur que Warren Wassouf n’hésite pas à

mettre à profit lorsqu’on lui demande de remonter